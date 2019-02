Finisce sotto al trattore Un agricoltore è grave ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un agricoltore di 88 anni, mentre era intento a lavorare in un appezzamento di terreno a Venagrande è stato investito da un trattore. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe lasciato il mezzo in un tratto ripido per poi scendere. All’improvviso, il trattore si è sfrenato e lo ha investito ad una gamba. Nonostante le ferite ha avuto la forza di raggiungere il centro della frazionea. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.