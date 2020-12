Insulta e danneggia le auto dei vicini di casa e aggredisce i carabinieri, arrestato

ASCOLI - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli, impegnati nel controllo del territorio che sarà ulteriormente incrementato nel periodo natalizio, hanno effettuato un intervento su richiesta dei cittadini al numero unico di emergenza europeo 112. Nella frazione Venagrande sono dovuti intervenire perché un 34enne di origini romene, per perduranti diatribe con il vicinato, stava danneggiando le auto parcheggiate nei pressi della sua abitazione, lanciando oggetti dalla finestra e insultando i vicini stessi e altri passanti. Giunti i militari sul posto, dapprima hanno tentato di calmarlo per indurlo alla ragione, ma l’uomo ha insistito nel suo atteggiamento, colpendo e spintonando i carabinieri che sono stati costretti ad immobilizzarlo e portarlo in caserma. Il 34enne, dopo le indagini del caso è stato dichiarato in arresto per violenza e pubblico ufficiale.

