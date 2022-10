Incendio sopra la circonvallazione, l'incubo di una nube nera con le fiamme vicino alle case VIDEO

VENAGRANDE - Emergenza in corso con i vigili del fuoco che stanno intervenendo per un incendio a Venagrande sopra la circonvallazione di Ascoli. Nella zona di via Faiano dove si sono sviluppate le fiamme sono impiegate sette squadre dei pompieri. Una intensa nube sta avvolgendo la zona di Monterocco. Le fiamme, alimentate dal vento, si stanno avvicinando ad alcune abitazioni. La viabilità ha subito rallentamenti sulla circonvallazione.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO