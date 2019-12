Ascoli, lo vedono vendere cocaina ed ha altre dosi nascoste nelle mutande: pusher arrestato

ASCOLI - I polizioti della sezione antidroga della Squadra mobile di Ascoli hanno arrestato un 34enne ascolano (ora all’obbligo di dimora), sorpreso a cedere due dosi di cocaina ad un assuntore. Il fatto è accaduto in via Napoli e il presunto spacciatore è stato notato consegnare distintamente questi due involucri, al tossicodipendente, il quale per questo è stato ulteriormente segnalato alla Prefettura.

Indosso al primo invece, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato un involucro in plastica, tipo Ovetto Kinder, celato negli slip, contenente ulteriori 3 dosi, dal peso di mezzo grammo ciascuna, pronte per essere spacciate al dettaglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rintracciare altre 8 dosi.

