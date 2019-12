Ascoli, vede la sua bici rubata in vendita sul web, la "comprano" i poliziotti: denunciati due minorenni

ASCOLI - Vede la sua costosa mountain bike, appena rubata, in vendita su un sito Internet. La trattativa per comprarla è portata avanti dai poliziotti, che alla consegna denunciano due minorenni residenti in città per furto e ricettazione.

Si tratta di un minorenne indiano, accusato di furto, e di un bengalese che dovrà rispondere di ricettazione. Era il 12 dicembre quando venne rubata una mountain bike del valore di 1.500 euro. Il proprietario la vede in vendita su un sito web il giorno dopo e parte la denuncia al commissariato. I poliziotti portano avanti la trattativa, si accordano per 400 euro e all'appuntamento per la consegna denunciano i due minorenni. A casa dei due sono trovate altre due biciclette verniciate di fresco.

