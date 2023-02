ASCOLI - Nel viaggio verso un centro storico con una maggiore limitazione del traffico, attraverso il nuovo sistema delle Ztl, l’Arengo mette a punto tutto un piano per la viabilità e la sosta, anche andando a riorganizzare la rete dei varchi elettronici. E lo fa attraverso una mappa definitiva del controllo degli accessi nelle varie zone a traffico limitato sempre con 5 varchi, ma con lo spostamento di due degli attuali rispettivamente da via Bonaccorsi in via Tito Afranio e dall’incrocio tra corso Mazzini e corso Trieste a piazza Roma, per regolamentare l’accesso serale solo per i residenti su corso Trieste.

Un provvedimento messo nero su bianco e approvato dalla giunta - su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con il vice sindaco Giovanni Silvestri e la comandante della polizia municipale Patrizia Celani – che servirà a chiudere il cerchio e definire il nuovo piano per la viabilità nel cuore della città affiancandosi alle 3 tipologie di Ztl introdotte, ovvero quelle a fascia ampia, a fascia ridotta e solo per la sosta. Una decisione ritenuta necessaria per «limitare il transito e la sosta dei veicoli, specie in prossimità di zone a particolare rilevanza storico-architettonica, considerando anche il piano di riqualificazione già avviato per valorizzare il centro con la ripavimentazione delle vie e delle piazze principali».



Con le delibere fresche di approvazione per ampliare le fasce di transito in centro riservate solo a residenti e autorizzati, l’Arengo ha definito e impacchettato un nuovo sistema di controllo dei transiti veicolari in centro, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di chi abita nel cuore della città e di far respirare maggiormente il centro, rendendolo più vivibile (considerando anche la presenza dei cantieri). Si è arrivati, quindi, a una nuova regolamentazione complessiva che rappresenta un punto e a capo. Nello specifico, si è intervenuti anche sulla riorganizzazione dei varchi elettronici, andando a modificare e ampliare il presidio delle Ztl, dislocando 2 degli attuali 5 in nuove zone di interesse, da attivare al termine dei lavori di riqualificazione di corso Trieste: il “varco Mazzini Bnl” che sarà spostato in via XX Settembre-piazza Roma e “varco Bonaccorsi” che sarà trasferito in via Tito Afranio.

Nel primo caso, si è deciso di cogliere l’occasione dei lavori in corso Trieste con riapertura al traffico in quel punto, per programmare – a intervento concluso - la disattivazione di quel varco spostandolo in via Tito Afranio e consentire, quindi, a tutti di scendere da via Bonaccorsi verso la sede ex Carisap e svoltare verso via Sacconi. Quindi consentendo anche di far uscire da altro lato le auto in sosta in piazza della Viola. Nel secondo caso, invece, il varco all’altezza della Bnl verrà spostato su piazza Roma per permettere di controllare i flussi di traffico che dalle 20.30 alle 7.30 del mattino seguente saranno limitati solo a residenti e autorizzati sia su via XX Settembre che su piazza Simonetti e corso Trieste.



I varchi che resteranno in funzione in centro una volta conclusi i lavori su corso Trieste saranno 5. Per la precisione 4 varchi, ovvero il “Varco Carmine” (in corso Mazzini all’intersezione Piazza Matteotti), il “Varco Tito Afranio” (ubicato in via Afranio, intersezione corso Mazzini), il “Varco Mercantini” (in via Mercantini all’intersezione con via Palestro) e il “Varco Tessitori” (in via dei Tessitori, all’intersezione con il Lungotronto) saranno disattivati e quindi accessibili per tutti gli automobilisti dalle 5 alle 9 e dalle 12.45 alle 15.30. Nelle altre fasce orarie potranno transitare solo residenti e autorizzati. Il quinto, ovvero “Varco XX Settembre” (in via XX Settembre all’intersezione con piazza Roma) verrà disattivato e quindi sarà accessibile per tutti dalle 7.30 alle 20.30. Dalle 20.30 alle 7.30, invece, potranno transitare e quindi sostare solo residenti e autorizzati. Con lo stop previsto in tutte le Ztl per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate.