ASCOLI In una città inevitabilmente “invasa” dai cantieri - tra superbonus, post sisma e opere pubbliche – ma anche da un numero sempre più elevato di auto, da Palazzo Arengo l’input resta quello di andare ad attivare senza ulteriori indugi, subito dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione e la riapertura di corso Trieste prevista entro ottobre, la nuova Ztl per il transito sul corso stesso e le vie limitrofe dei soli residenti e autorizzati nella fascia serale, dalle 20,30 al mattino seguente.



Barriera in piazza Roma



Con l’attivazione anche dell’annunciato varco elettronico aggiuntivo che sarà posizionato all’altezza di piazza Roma. Un modo per consentire un rientro a casa con un’adeguata disponibilità di stalli per chi abita nel cuore della città, soprattutto per il nutrito numero di posti venuto a mancare a causa di impalcature dei cantieri che spuntano come funghi e occupazioni di suolo pubblico. Quindi, viabilità libera, per tutto il percorso di attraversamento del centro da sud a nord, ovvero da piazza Roma fino al lungo Tronto e anche verso la zona di largo Crivelli ed ex Carisap, solo fino alle 20,30 per poi lasciare spazio ai residenti e ai possessori di permessi speciali.



Confermata la nuova Ztl



Con l’avvicinarsi della conclusione del cantiere principale per la viabilità cittadina, ovvero quello di riqualificazione di corso Trieste, arriva anche la conferma da parte del sindaco Fioravanti riguardo l’attivazione contestuale, con la riapertura al traffico da piazza Roma, della nuova zona a traffico limitato con varco elettronico già annunciata e con un’ordinanza pronta ad entrare in vigore. Camb ieranno le abitudini, dovranno farlo per forza.



La fascia serale



Un provvedimento che prevede, come anticipato, l’istituzione di una fascia serale, dalle ore 20,30 fino alle 7,30 della mattina seguente per il transito esclusivo dei soli residenti e degli autorizzati, con divieto di accesso e controllo elettronico per tutti gli altri che, invece, potranno transitare liberamente dalle 7,30 alle 20,30. L’obiettivo è chiaro: limitare i flussi veicolari nella fascia serale consentendo ai residenti di trovare posto più facilmente ed eliminando anche la sosta selvaggia. Tutto questo avverrà contestualmente alla riapertura di corso Trieste al transito delle auto, ovvero, stando al cronoprogramma, entro ottobre.



Cantieri e gincana



Nel frattempo, sul fronte della regolamentazione della viabilità sull’intero territorio comunale, continuano a susseguirsi ordinanze che riguardano anche arterie importanti della città dove per cantieri legati a servizi o interventi su fabbricati si rendono necessarie modifiche a circolazione e sosta. Tra tutti, da segnalare i casi che riguardano la zona di via della Rimembranza e la circonvallazione nord. Per quanto riguarda la prima situazione, occorrerà regolamentare la circolazione il prossimo 22 agosto e altri due giorni da individuare, per consentire opere edili, dalle ore 13 alle 16. Con divieto di sosta per i primi 50 metri dall’incrocio con via Pretoriana e con interdizione alla circolazione. Inoltre, con l’obbligo di proseguire dritto su via Angelini per tutte le percorrenze all’intersezione con via Pretoriana dove la viabilità sarà regolata da un moviere così come in piazza Roma e via XIX Settembre. Sulla circonvallazione, invece, al chilometro 180+900, per la rimozione di una linea elettrica, il 28 agosto dalle ore 8 alle 18 è previsto il transito alternato con semaforo e il 29 dalle 8 alle 16 è interdetta la circolazione tra la rampa di via Sauro e l’intersezione col semaforo davanti allo stadio.