I vandali rompono la fontana, ​ma sono immortalati dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un boato nella notte scorsa è stato avvertito dai residenti di piazza San Tommaso e qualcuno si è anche spaventato. Erano circa le 3 di notte quando uno dei numerosi giovani che come spesso accade frequentano la piazza fino alle ore piccole, facendo baldoria, ha danneggiato la fontana facendo rotolare a terra un grosso capitello in pietra. L’episodio, filmato comunque dalle telecamere presenti e, quindi, con la possibilità di risalire agli autori del gesto, si è verificato mentre nella piazza c’erano altri ragazzi che, come spesso accade in occasione di festività o nel weekend, festeggiavano rumorosamente, turbando il sonno di qualche abitante fino a dopo le 3 del mattino. Tanto che proprio alcuni residenti hanno deciso di segnalare l’accaduto ai vigili urbani.