Ascoli, bottiglie rotte, siringhe e giocxhi distrutti: vandali scatenati nel parco giochi dei bambini

ASCOLI - Continua l’opera vandalica da parte di teppisti ignoti nei parchi giochi della città. Poco prima della scorsa estate era stata distrutta una panchina in legno a piazza Diaz, a Campo Parignano e, a meno di anno all’atto di inciviltà messo a segno presso la fontana ubicata nello stesso slargo, ora il turno di piazza San Tommaso, in centro storico, alle spalle del Polo Sant’Agostino. Da molto tempo le condizioni a rischio dell’area sono state messe in evidenza dai residenti, evidenziando nelle loro testimonianze di raduni di giovani ubriachi soprattutto nei weekend notturni, a cui sono spesso presenti anche balordi.

In particolare, è lo scenario che si presenta la domenica mattina a destare preoccupazione, caratterizzato dalla presenza di bottiglie abbandonate e vetri rotti, in prossimità dei giochi per l’infanzia. Una giovane mamma ha segnalato alle forze dell’ordine anche il ritrovamento di siringhe usate in mezzo alle aiuole, poco lontano dalle altalene dove giocava suo figlio. L’ultimo capitolo dei danni arrecati alle strutture ludiche di piazza San Tommaso risale proprio a qualche giorno fa, quando la giostra è stata danneggiata dai teppisti che con il loro gesto hanno da allora impedito ai più piccoli il funzionamento del gioco girevole.

