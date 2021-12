Deturpato il presepe dei vigili del fuoco, la furia del sindaco: «Troveremo i vandali»

ASCOLI - Danneggiato da ignoti vandali il presepe dei vigili del fuoco in corso Vittorio Emmanuele, il sindaco di Ascoli furioso tuona sui social: "Con le telecamere troveremo i vandali"

"Un grave gesto di inciviltà - ha scritto infatti Marco Fioravanti su Facebook - contro le nostre tradizioni!

È vergognoso l’atto perpetrato alle figure del Presepe allestito dai Vigili del Fuoco presso i Giardini di Corso Vittorio Emanuele. Nonostante i grandi sforzi fatti dalla nostra Amministrazione in materia di decoro urbano, insieme a enti, associazioni e volontari del territorio, c’è ancora chi compie atti così vili e deplorevoli, rovinando l’immagine della nostra città e andando a colpire anche le nostre tradizioni.

Con le telecamere presenti in zona individueremo i colpevoli. Siamo comunque già a lavoro per ripristinare il Presepe: noi continuiamo la nostra battaglia contro tutti coloro che non vogliono bene alla propria città e comunità".

