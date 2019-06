Vandali scatenati in centro: â€‹le rue trasformate in bagni a cielo aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Le rue del centro storico prese come orinatoi. È accaduto nell’ultimo fine settimana, quando il cuore della città si è riempito di persone, anche nelle ore serali, portando con sè anche scriteriati, pronti ad offendere il patrimonio della città in cui vivono o che li ospita. L’ultimo weekend ha registrato un grande afflusso di partecipanti alla manifestazione svoltasi in piazza Arringo (Street Food) appuntamento incentrato prevalentemente sul cibo e quindi inevitabilmente accompagnato al bere. Anche a causa della precarietà di bagni pubblici in centro e con la convinzione di molti di poter dare libero sfogo ai propri bisogni in luoghi ritenuti poco frequentati, ecco che rua Pietro della Scala e rua degli Albanesi, alle spalle di piazza Arringo, sono tornate di nuovo tristi protagoniste della cronaca.Già più volte in passato, gli abitanti avevano chiesto all’amministrazione controlli assidui, l’ausilio delle telecamere e frequenti opere di disinfestazione. Appelli evidentemente caduti nel vuoto stando a questo accaduto nell’ultimo fine settimana. Uno scenario che ha mostrato in più punti il centro insudiciato anche per via di bottiglie e bicchieri abbandonati. La preoccupazione che il centro storico diventi sempre più una latrina a cielo aperto è data dal fatto che negli ultimi anni si succedono sempre più frequentemente eventi che richiamano in centro tantissime persone, soprattutto giovanissimi che sono i maggiori indiziati.