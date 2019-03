Provoca un incendio che minaccia le case Denunciato agricoltore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nelle ultime settimane il fenomeno degli incendi boschivi ha avuto una insolita recrudescenza nel Piceno a causa della lunga siccità e delle particolari condizioni meteo avverse. E due ettari di bosco ceduo di latifoglie in è andato a fuoco nel comune di Ascoli Piceno. In quest’ultimo caso le indagini eseguite nell’immediatezza dei fatti e i successivi rilievi tecnici svolti dal personale della stazione carabinieri forestale di Ascoli Piceno per l’incendio boschivo avvenuto il 23 febbraio scorso in Località Valli di Lisciano hanno permesso di individuare il responsabile, un agricoltore intento ad eseguire lavori di ripulitura di una scarpata. L’agricoltore è stato denunciato per il reato di incendio boschivo cagionato per colpa che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.