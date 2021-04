La lotteria dei vaccini, ai medici di base dell'Area vasta 5 solo la metà rispetto ad altri colleghi marchigiani

ASCOLI - La lotteria dei vaccini. Solo così si può definire la campagna vaccinale in Area Vasta 5, tra sospensione della somministrazione dei vaccini, stop alla vaccinazione per i medici di base e discrezionalità nella scelta del vaccino da somministrare alle persone. È ripresa dopo due giorni di stop la campagna vaccinale in Area Vasta 5, grazie all’arrivo di dosi di vaccini, in particolare, Pfizer. Richiamate le persone fragili esterne che erano state rimandate a casa nei giorni scorsi per la mancanza del vaccino Pfizer. Così, nella giornata di ieri, la campagna vaccinale è ripresa a pieno ritmo presso gli hub dell’Area Vasta 5.

Con quale vaccino? Nel distretto di Ascoli le persone che non hanno particolari patologie sono state vaccinate con Astrazeneca, mentre al distretto di San Benedetto, da ieri pomeriggio è stato somministrato il vaccino Pfizer. Poiché nella credenza popolare, il vaccino Pfizer è quello più sicuro (cosa opinabile perché tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci), si è instaurata l’idea che avere il Pfizer dipende solo dalla fortuna. A questo riguardo c’è da segnalare che anche nei giorni scorsi presso il distretto di Ascoli, le persone senza patologia si sono viste somministrare il vaccino americano per la mancanza di dosi di AstraZeneca. Insomma, per molti, c’è il retropensiero che chi si è prenotato prima si è visto somministrare Astrazeneca, chi, invece, si è prenotato dopo ha ricevuto il Pfizer. Per questo motivo parlare di lotteria del vaccino non è poi così improprio.



Adesso, si è in attesa che arrivino le scorte del vaccino anglo-svedese per ripartire a pieni giri nella campagna vaccinale. A determinare questa specie di lotteria, come fanno notare al distretto di Ascoli è la mancata regolarità nelle forniture del vaccino Astrazeneca, così, diventa gioco forza ricorrere per la vaccinazione ai vaccini disponibili che, è, poi, il Pfizer. Dall’altro ieri c’è, inoltre, la sospensione della campagna vaccinale affidata ai medici di base dell’Area Vasta 5. Un provvedimento, anche in questo caso, determinato dalla mancanza di dosi dei vari vaccini. Eppure, leggendo i numeri dei flaconi e delle dosi distribuiti dalla Regione ai vari distretti, emergono delle notevoli incongruenze, con i distretti di Ancona (Sirolo) e di Fermo (Amandola) che sembrano quelli più premiati nella ripartizione dei vaccini ai medici di Medicina generale, mentre l’Area Vasta 5 è quella che pare rimetterci di più.

Nel distretto di Ancona (Sirolo), sono stati distribuiti dalla Regione, da quando sono scesi in campo i medici di famiglia, 363 flaconi di AstraZeneca pari a 3.993 dosi, 149 flaconi di Moderna per un totale di 1.639 dosi, 514 flaconi di Pfizer pari a 3.084 dosi, per un totale relativo al distretto di Ancona di 1.026 flaconi che equivalgono a 8.716 dosi. Per il distretto di Fermo (Amandola) i flaconi di AstraZeneca distribuiti dalla Regione ai medici di base sono stati 169 pari a 1.859 dosi, mentre per il vaccino Moderna sono stati distribuiti 181 flaconi per 1.991 dosi. Infine, relativamente al vaccino Pfizer sono stati consegnati 560 flaconi pari a 3.360 dosi. Il totale dei flaconi distribuiti è pari a 910 per 7.210 dosi complessive. Veniamo all’Area Vasta 5, dove tra i due distretti (Ascoli e S. Benedetto), sono stati consegnati ai medici di base 36 flaconi del vaccino AstraZeneca pari a 396 dosi, 151 flaconi di Moderna per 1.661 dosi e 201 flaconi del vaccino Pfizer pari a 1.206 dosi, per un totale di 388 flaconi distribuiti e 3.263 dosi complessive. Insomma, la metà delle dosi consegnate al distretto di Fermo e quasi un terzo di quelle distribuite al distretto di Ancona.

Numeri che spiegano la sospensione alla campagna vaccinale da parte dei medici di Medicina generale in Area Vasta 5. Cosa che ha provocato a l’irritazione tra i medici di base scesi in campo in massa nell’Area Vasta 5, dopo l’accordo faticosamente raggiunto con la Regione.



Intanto la provincia picena si conferma seconda nelle Marche dopo Pesaro per numero di contagi a causa di focolai. Tra questi quello scoppiato durante un funerale. Al proposito però la signora Maria Filipponi che ha perso il marito pochi giorni fa, proprio a Campo Parignano, precisa che nessuno dei partecipanti alle esequie si è infettato. Viceversa sono rimasti contagiati parroco e vice.

