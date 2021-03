Vaccini a domicilio agli over 80, le mosse dei medici di base per non farli deteriorare

ASCOLI - Rita Travaglini di Castel di Lama è stato il primo medico di base a ritirare i 10 vaccini di AstraZeneca e 10 di Moderna da somministrare agli anziani over 80 (a seguire Italo Paolini e altri due); un anziano di 101 anni è stato il primo vaccinato a domicilio. Metà delle vaccinazioni dovrebbero iniziare questa settimana, l’altra metà nella prossima. Restano però da superare alcuni ostacoli. Il primo scoglio è la mancanza di vaccini per le somministrazioni a domicilio.

Per questa settimana non ci sono problemi, per la prossima chissà. Ne saranno stati distribuiti a ogni medico di base 10 di AstraZeneca per gli over 80 non vulnerabili (cioè non gravi) e 10 di Moderna per quelli vulnerabili (ovvero gravi, certificati con esenzione per patologia, ad esempio malati oncologici non in remissione, con patologie neurologiche e/o cardiache, obesi, diabetici).



I vaccini Moderna però potranno essere inoculati solo entro sei ore dall’apertura del flacone. I medici associati sono favoriti perchè possono dividersi i compiti ma chi non lo è deve organizzare nel minimo dettaglio la tabella di marcia. Per ogni anziano vaccinato, infatti, bisogna attendere almeno un quarto d’ora dalla somministrazione per verificare se ci sono state reazioni; attesa che sale a mezzora in caso di pazienti teoricamente allergici. Quindi fare dieci vaccini Moderna in un giorno sarà un’impresa titanica. Bisognerà correre come Speedy Gonzales. «Ma le farmacie ospedaliere con i loro frigoriferi sono a disposizione - garantisce il primario Isidoro Mazzoni - Possiamo preparare singole iniezioni Moderna che il medico di base può venire a ritirare. Così se ne farà quattro invece che dieci non sarà un problema». Per AstraZeneca, invece, i vaccini devono essere effettuati entro 48 ore. «Un ruolo importante sarà ricoperto dalle equipe territoriali che sono quattro a San Benedetto (responsabili i medici Siena, Elpidio Capriotti, Mastrosani e Spinozzi) e una ad Ascoli - sottolinea il medico Filippo Capriotti - L’elenco di circa 15 pazienti e dei riservisti ci viene fornito dall’Asur in base alle prenotazioni sul portale delle Poste». Quando verranno inoculati i sieri? Fuori dall’orario di ambulatorio come hanno fatto molti medici di base, ad esempio nel fine settimana, per vaccinare gli anziani nelle Rsa.



Le siringhe pronte vanno etichettate. L’etichetta, che va apposta su ogni singola siringa, deve riportare: denominazione del medicinale, numero di lotto del medicinale, data e ora di scadenza. Le siringhe preparate devono essere imbustate in buste sterili per poter essere trasportate. Dopo l’allestimento, la siringa pronta deve essere conservata tra 2 °C e 25 °C. È necessario evitare l’esposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta. I vaccini Moderna vanno somministrati entro sei ore dal prelievo della prima dose. Il trasporto deve avvenire in modo da non provocare rotture o perdite delle siringhe, utilizzando appositi contenitori resistenti agli urti, con chiusura ermetica e che garantiscano la continuità della catena del freddo (2-8 °C).

In attesa dell’attivazione di trenta posti letto per malati Covid nella clinica Stella Maris, intanto, resta alta la pressione sui posti letto nei due ospedali della provincia. E ieri, a causa del Coronavirus, è morta una sambenedettese di 72 anni, che era ricoverata al Madonna del Soccorso.

