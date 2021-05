«Vaccini ai tutti i soggetti fragili entro il 19 maggio», l'annuncio del direttore dell'azienda sanitaria

ASCOLI «I soggetti fragili dell’Area vasta 5 saranno vaccinati» annuncia con soddisfazione il direttore generale dell’Area vasta 5, Cesare Milani, pigiando l’acceleratore sulla profilassi contro il Covid. Finora, infatti, non tutti i primari dei reparti ospedalieri hanno provveduto a fornire gli elenchi e a portare a termine le vaccinazioni per i soggetti con patologie gravi.

Ora però l’intoppo sembra essere risolto. Lo sperano soprattutto i pazienti immunodepressi che aspettano con ansia di ricevere il siero. «I ricoveri negli ospedali continuano a diminuire - prosegue il manager sanitario - ma non altrettanto in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono undici su quattordici disponibili». E gli eccessi registrati nel ponte del Primo maggio (assembramenti e giovani senza mascherina) e le riaperture delle attività economiche potrebbero rendere più problematico il quadro. Accelerazione anche sulla campagna vaccinale per tutti gli altri soggetti. Oggi, salvo altri imprevisti, si apre lo slot delle prenotazioni per gli over 50 con patologie non gravi. «Finora - afferma Cesare Milani - viaggiamo sulle 1.400 vaccinazioni al giorno nei due hub di Ascoli e San Benedetto del Tronto ma verso la metà del mese, con l’arrivo di nuove forniture, potremmo aumentare le dosi giornaliere».



Intanto la Banca di Ripatransone e del Fermano è nell’elenco delle oltre 150 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (BCC) che hanno manifestato la disponibilità a somministrare i vaccini ai propri dipendenti che lo vorranno. L’iniziativa “Le BCC per le vaccinazioni delle comunita`” promossa da Federcasse e dalle Organizzazioni sindacali del credito cooperativo – trae origine dal verbale di accordo sottoscritto il 22 marzo scorso e si inserisce nel quadro delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, allegate al Protocollo nazionale 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. «Abbiamo aderito immediatamente – ha dichiarato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – e la banca era stata inserita nell’elenco delle Bcc che avevano dato la disponibilità, inviato nell’aprile scorso alla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Ora il procedimento è stato perfezionato con la segnalazione della disponibilità alle Asur competenti nei territori in cui operano le nostre filiali e dunque attendiamo solo una risposta per procedere con l’organizzazione delle vaccinazioni».



L’intervento delle Bcc s’inquadra nel contributo all’attività urgente di sanità pubblica, nell’ambito del “Piano strategico nazionale per la vaccinazione”: sulla base delle indicazioni che verranno fornite nei diversi territori, le banche mutualistiche di comunità potranno organizzare la vaccinazione dei propri dipendenti che lo vorranno nel momento in cui le dosi diverranno disponibili.

