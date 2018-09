Colto da malore in tribunale: Lanfranco Ferroni trovato morto in ufficio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARINO – E’ arrivato al lavoro tribunale di San Marino, come tutte le mattine, ma poco dopo un malore l’ha ucciso nel suo ufficio. San Marino, Ascoli, Urbino e Civitanova Alta, dove risiedeva, in lutto per la scomparsa di Lanfranco Ferroni.Lanfranco Ferroni era il magistrato dirigente del Tribunale Unico di San Marino ed è stato trovato morto questa mattina nel suo ufficio sul Titano, quasi sicuramente per motivi naturali. 68 anni, originario di Ascoli, professore ordinario di diritto privato all'Università di Urbino, Lanfranco Ferroni era alla guida della magistratura sammarinese dal maggio scorso. E’ stato trovato da un dipendente del tribunale.