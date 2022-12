Travolto da un'auto mentre porta a spasso il cane: grave un 53enne ad Ascoli

ASCOLI - Era da poco uscito da casa per portare a spasso il cane, quando è stato travolto da un'auto: un uomo di 53 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli in codice rosso per i gravi traumi riportati nell'incidente.

L'investimento è avvenuto intorno alle 22,45 sull'asse attrezzato della zona industriale di Ascoli: il 53enne è stato travolto da una macchina mentre portava al guinzaglio il suo cane. L'automobilista non si sarebbe accordo della sua presenza e lo ha preso in pieno. Sul posto i sanitari del 18 che hanno subito trasportato l'uomo in ospedale dopo averlo stabilizzato. le sue condizioni sono gravi.