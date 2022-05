Undici ascolani diventano Maestri del lavoro. Ecco chi ha meritato l'onorificenza

ASCOLI - Dopo due anni di stop forzato a causa dei limiti imposti dalla pandemia, questa mattina, ad Ancona, per iniziativa della locale prefettura, è stata programmata, all’auditorium della Mole Vanvitelliana, alla presenza delle primarie autorità regionali, la cerimonia di consegna delle onorificenze delle Stelle al Merito del Lavoro, che quest’anno sono state conferite dal Presidente della Repubblica a 37 nuovi Maestri del Lavoro delle Marche, di cui undici della provincia di Ascoli.

Ecco la lista: Pietro Alesiani di Appignano del Tronto, impiegato alla Barilla; Claudio Armili di Ascoli, impiegato alla Pfizer; Francesca Bachetti di Ascoli, coordinatrice del di medicina della casa di cura Villa San Marco; Fabrizio Capriotti di San Benedetto, impiegato alla centro Impresa On Line; Rosita Ciotti Montalto delle Marche, impiegata alla Sigma; Bruno Flaiani di Ascoli, impiegato alla Barilla; Giuseppe Francescangeli di Ascoli, impiegato alla Ciip; Paolo Fratoni di Ascoli, impiegato alla Magazzini Gabrielli; Giovanna Narcisi di Monteprandone, quadro della Banca del Piceno; Domenico Rossi di Comunanza, operaio della Sigma e Giancarlo Veneri di Acquasanta Terme, impiegato alla Sa.No.



Un prestigioso riconoscimento, in occasione della Festa del lavoro, a quei lavoratori del settore privato che durante tutta la loro carriera lavorativa, si sono particolarmente distinti, per moralità, perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell’ambito aziendale e che pertanto meritano, a pieno titolo, di appartenere alla prestigiosa famiglia dei Maestri del Lavoro d’Italia. «Rappresentare 15 nuovi maestri su un totale di 37 (4 sono del Fermano, ndr), è per il Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli e Fermo una sorta di record e quindi è grande la soddisfazione» ha dichiarato il Console Giorgio Fiori che sarà presente alla cerimonia odeirna, con il segretario Alfredo De Marco ed i colleghi del direttivo Maria Rita Grazioli e Giovanni Amabili.

