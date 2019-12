Deve scontare 10 anni e mezzo, esce dal carcere viola gli obblighi e torna dietro le sbarre

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno arrestato P.C., 43 anni. L'uomo deve scontare una pena di dieci anni e mezzo di carcere per reati connessi alla droga ma una volta rimesso in libertà non ha rispettato le misure alternative al carcere. Pochi giorni fa l'ultras dell'ascoli aveva subito anche un daspo di otto anni da parte del questore De Angelis dopo la partita Ascoli-Crotone © RIPRODUZIONE RISERVATA