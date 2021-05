Blitz dei vandali al cantiere alla Fortezza, balaustre provvisorie per evitare gravi incidenti

ASCOLI - Mentre l’intervento di riqualificazione di tutta l’area esterna alla Fortezza Pia volge alla conclusione, arrivano gli immancabili vandali a creare problemi. Qualcuno, approfittando del buio, nei giorni scorsi ha rimosso e gettato nella vicina scarpata le transenne sistemate nella zona per evitare l’accesso nell’area del cantiere.

Si fa prestare migliaia di euro dai parroci e non li restituisce, truffatore seriale finisce in carcere

Negazionista guarisce dal Covid dopo 3 mesi e fa un regalo ai medici che lo hanno curato

Area dove era già prevista, a completamento di questo primo intervento, la realizzazione di balaustre definitive per evitare possibili incidenti o cadute nella zona sottostante, essendo il muretto di recinzione troppo basso e non garantendo la necessaria sicurezza. Alla luce di quanto avvenuto, il Comune ha immediatamente disposto l’affidamento dell’incarico ad una ditta specializzata per realizzare una balaustra provvisoria in modo da rendere sicura l’area in questione, evitando incidenti.



Un intervento-tampone, in attesa della balaustra definitiva, per scongiurare rischi nel caso in cui qualcuno dovesse nuovamente avventurarsi nell’area del cantiere. Cantiere che è ormai in dirittura di arrivo per questa prima fase che consiste nella riqualificazione del verde e il miglioramento della fruibilità della zona, in prospettiva, anche per i turisti.

L’obiettivo dichiarato dell’Arengo, secondo l’indirizzo del sindaco Marco Fioravanti condiviso con l’assessore Marco Cardinelli e la giunta, resta quello di ridare il giusto valore a tutta quell’area storica creando anche una nuova suggestiva “cartolina” per promuovere la città (con una migliore e scenografica visione della fortezza già apprezzabile, dopo il primo intervento, dalla zona sud della città).

Per poi avviare, con lo sblocco degli oltre 5 milioni di euro ministeriali assegnati, tutta la valorizzazione della fortezza, intervenendo all’interno della struttura e creando un nuovo polo di attrazione turistica grazie alla realizzazione anche di un osservatorio astronomico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA