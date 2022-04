Una tendopoli sul pianoro con i giovani protagonisti: Colle San Marco si rianima, il parco preso d'assalto

ASCOLI - Ritorno al passato, per il pianoro di San Marco, strizzando l’occhiolino al futuro e alle prospettive di rilancio di tutta la zona. Quella ammirata ieri, sul colle che sovrasta il capoluogo piceno, può essere senz’altro definita una cartolina che sembra pre-pandemia con tanti ascolani e visitatori che hanno voluto palesare tutta la voglia di gettarsi alle spalle la dannata e interminabile stagione delle chiusure e delle limitazioni approfittando di festività e tradizioni.



Ed ecco, dunque, una distesa verde costellata di centinaia di persone, in particolare tanti gruppi di ragazzi (con il ritorno di numerose tende da campeggio), ma anche famiglie alla ricerca di aria da respirare a pieni polmoni. Un pianoro che, inoltre, è stato piacevolmente circondato anche dalle tante roulotte che hanno contributo a garantire a tutti gli effetti, a livello di immagine, questa sorta di salto indietro nel tempo. Il tutto con la ciliegina sulla torta del Parco avventura, anche ieri visitato da nuclei familiari e ragazzi, a dimostrazione che con un ulteriore motivo di attrazione la rinascita del colle sembra essere meno difficoltosa. Una giornata perfetta, dunque, – a parte il fastidioso vento - per riaccendere le speranze delle domeniche fuori porta tipiche dell’era d’oro del colle San Marco.

Quando cittadini e turisti si incolonnavano in auto per andare ad immergersi in mezzo alla natura. Una pagina, quella di ieri, che rappresenta comunque un’iniezione di fiducia e speranza, considerando anche che proprio per la giornata odierna, quella di San Marco e quindi tradizionalmente dedicata alla frequentazione del colle, considerando anche le celebrazioni relative alla Festa della liberazione, si attende un’ulteriore invasione pacifica e incoraggiante.



Centinaia di ascolani e visitatori approfittando della giornata domenicale a ridosso della festività di oggi, hanno voluto tornare sul pianoro per aprire di fatto questa nuova stagione turistica dopo due anni vissuti in sofferenza tra limitazioni, chiusure e l’incubo Covid. Tantissime le tende da campeggio con molti ragazzi che si sono già da ieri mattina attrezzati per trascorrere la notte a San Marco. Numerose anche le famiglie che hanno voluto trascorrere una domenica diversa, tra passeggiate e divertimento con i figli anche testando i percorsi sospesi del nuovo parco tematico appena inaugurato dall’Arengo. Immancabile, seppur non consentita, anche la presenza di qualche braciere acceso. E proprio la presenza di tantissime persone ha ulteriormente confermato quali siano le potenzialità attrattive del colle.



Sul fronte della viabilità, con le tradizionali chiusure della parte nevralgica del pianoro e la presenza dei vigili urbani a garantire il rispetto delle ordinanze, tutto è filato liscio, senza particolari problemi. Dal punto di vista logistico, quindi, tutto ha funzionato anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Apprezzabile, inoltre, anche in vista delle maggiori presenze attese per oggi, la decisione della Start di attivare per l’occasione un servizio di bus navetta gratuito a disposizione di coloro che vorranno salire sul colle, con partenze dalla stazione ferroviaria dalle 9 alle 11 e ritorno da San Marco ad Ascoli con corse dalle 15 alle 17. Servizio a cui si è deciso anche di affiancare un potenziamento delle tradizionali corse degli autobus di linea con partenze dalla stazione alle 8, alle 9, alle 10, alle 17:30, alle 18:30 e alle 19:30 (con tappe anche al bivio per il colle e all’Istituto Sacro Cuore) e corse di ritorno dal pianoro alla stazione alle 8:55, alle 9:55, alle 10:55, alle 18:25, alle 19:25 e alle 20:25. Questa mattina previste le celebrazioni sulla Resistenza al sacrario dei partigiani.

