ASCOLI - Semaforo verde da Palazzo Arengo alla variante che consentirà di realizzare un nuovo supermercato al posto dell’ex deposito della Start in viale Indipendenza. Dopo tutta una serie di passaggi procedurali obbligati, incluso l’inoltro della pratica alla Provincia per la valutazione ambientale, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e proposta del vice sindaco con delega all’Urbanistica, Giovanni Silvestri,

L’iter

La giunta ha approvato l’atto che farà scattare, come da iter, i 60 giorni per le eventuali osservazioni per poi tornare ad approvare definitivamente la variante. Dopodiché, la società che ha acquisito l’area potrà predisporre il progetto definitivo per arrivare all’apertura del cantiere. Un intervento che porterà alla realizzazione di una piastra commerciale di 1.560 metri quadrati (12.850 metri cubi). Si tratta del primo tassello che si andrà ad inserire nello scenario del Centro direzionale, a Porta Maggiore nell’area tra la stazione e viale Indipendenza.



Variante sbloccata

Con il via libera della giunta, l’Arengo sblocca il primo insediamento all’interno del Piano attuativo del Centro direzionale, approvato ad inizio legislatura. La società che si è aggiudicata l’area - dopo un’asta indetta dalla Start per alienare il complesso dell’ex deposito - realizzerà una superficie commerciale per 1.560 metri quadrati, affiancando la realizzazione di parcheggi per 3.756,80mq complessivi di cui 1.212,80 per la sosta pubblica a raso, da cedere al Comune, e 2.544 di parcheggi privati, di cui 289 a raso e i rimanenti al piano interrato. Ora, dopo che la Provincia ha escluso la procedura di Valutazione ambientale strategica, si potrà procedere con la pubblicazione della variante per le osservazioni per arrivare al sì definitivo dell’Arengo. Si spiana la strada, dunque, ad un nuovo insediamento commerciale che si affianca a quello previsto all’ex Moscatelli (in fase di demolizione), sulla Piceno Aprutina, per l’apertura di un supermercato. Così come un altro insediamento, con procedura in corso, è previsto a Monticelli nella zona antistante all’ospedale Mazzoni ma sul lato opposto rispetto all’asse viario, con un investimento del Gruppo Gabrielli.