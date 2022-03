Street food e mercatino sfrattano gli ambulanti; sedi provvisorie a piazza Ventidio Basso e via Kennedy

ASCOLI - Con l’avvicinarsi delle temperature più miti e della nuova stagione turistica, insieme a iniziative e manifestazioni arrivano anche inevitabili spostamenti, in coincidenza con qualche appuntamento, dei mercati ambulanti settimanali. Ed è quello che di fatto avverrà già da sabato e che si ripeterà poi anche nel fine settimana che coincide con la Pasqua. A tal proposito, l’Arengo è dovuto ricorrere ad una ordinanza per regolamentare il tutto per entrambe le situazioni.



Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, si svolgerà infatti la manifestazione “Tiello Streetto – Truckedition 2022”, evento gastronomico che avrà come location via d’Ancaria, via Ceci e il chiostro di San Francesco. A tal proposito, quindi, l’Arengo ha previsto, attraverso specifico provvedimento, di trasferire per la mattinata di sabato 2 aprile tutte le bancarelle del mercato che abitualmente si trovano nelle vie interessante dalla manifestazione gastronomica. Gli ambulanti di quelle zone, dunque, per quella mattinata saranno operative nella vicina zona di piazza Ventidio Basso.



L’altro trasferimento delle bancarelle previsto ad aprile, è quello relativo al sabato prima della Pasqua, ovvero il 16 aprile. E questo perché proprio da quel sabato e fino a lunedì 18 aprile, piazza Arringo accoglierà, così come altre vie del centro, l’edizione straordinaria del Mercatino dell’antiquariato. In questo caso, come avvenuto anche nelle altre occasioni in cui la centralissima piazza ha dovuto ospitare altre manifestazioni, le bancarelle abitualmente presenti in piazza Arringo saranno aggregate al mercato di via Kennedy, a Porta Maggiore. E sicuramente, a seguire, si renderanno necessari ulteriori trasferimenti a fronte di diverse altre manifestazioni in calendario.

