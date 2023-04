Stop all'energia elettrica dopo Pasqua: ecco in quali giorni e in quali zone, tante proteste

ASCOLI - Parte con una decisione che sa di beffa e tanta indignazione la nuova stagione turistica per diversi operatori commerciali del centro storico ascolano. A sollevare le proteste di ristoratori e pubblici esercizi è la decisione dell’Enel di disattivare, per lavori, l’energia elettrica proprio nelle giornate immediatamente a ridosso delle festività pasquali.

Per la precisione, l’interruzione, dalle ore 9 alle 16,30, è stata programmata per la giornata di martedì 11 aprile, il giorno dopo Pasquetta e ultimo giorno di chiusura delle scuole, quindi, con flussi turistici ancora potenzialmente importanti. Un’interruzione che riguarda un’ampia fascia del centro storico ascolano, tra cui una parte di piazza Arringo, piazza della Viola e l’adiacente via Bonaparte, e tratti di via Mercantini, corso Mazzini e corso Vittorio Emanuele.

«Rivolgiamo un appello all’Enel e chiediamo supporto anche all’amministrazione comunale – sottolinea Daniele Fabiani, presidente della Fipe (pubblici esercizi) provinciale – affinché si possa slittare questa dannosa decisione almeno di uno o due giorni. Con l’interruzione dell’energia elettrica proprio a ridosso delle festività pasquali si colpiscono duramente le attività di ristorazione e dei pubblici esercizi in diverse zone del centro, proprio nella fase di riapertura della stagione turistica». «Una situazione – evidenzia anche Stefano De Angelis imprenditore con una lunga esperienza nel settore turistico e titolare di due attività di ristorazione in centro – che ci mette fortemente in difficoltà anche con tutti coloro che per quella giornata avevano già effettuato una prenotazione e proprio in questo importante periodo».