Cade in mountain bike dopo un salto su un sentiero a San Giacomo, escursionista soccorso e trasportato a Torrette

ASCOLI - Cade a San Giacomo dopo un salto con la mountain bike, ferito un escursionista che è stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette. Il ciclista ascolano era intento a percorrere un sentiero per mountain bike insieme ad un suo amico quando, nella fase di contatto dopo un salto, ha perso aderenza impattando violentemente con il terreno.

Il compagno ha quindi allertato il 118 che ha inviato sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli, il personale 118 in ambulanza e contestualmente ha allertato l’Elisoccorso Icaro 02. Una volta sbarcati in zona, il Tecnico di Elisoccorso ed il medico hanno proceduto con l’imbarellamento del paziente, per poi verricellarlo e consegnarlo al nosocomio di Torrette di Ancona per le cure del caso. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

Ultimo aggiornamento: 17:04

