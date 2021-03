Le scuole D’Azeglio e Don Bosco saranno demolite e ricostruite nello stesso luogo con una spesa di 10 milioni

ASCOLI - Via libera ufficiale, dall’Arengo, ai progetti per la demolizione e ricostruzione di due scuole: la Media D’Azeglio, sul lungo Castellano, e la Primaria Don Bosco in via Kennedy.

Si tratta delle uniche due sedi scolastiche che dovranno essere distrutte e ricostruite, dopo che l’Arengo ha ricevuto tutti i risultati degli indici di vulnerabilità sismica, per due interventi che complessivamente sono stati già finanziati dalla Protezione civile per 10,1 milioni di euro (6 milioni per la D’Azeglio e 4,1 milioni per la Don Bosco).



La procedura

A questo punto, è stata avviata la procedura di gara europea telematica, predisposta su input del sindaco Marco Fioravanti dal dirigente comunale che si occupa dell’edilizia scolastica e la relativa messa in sicurezza, l’architetto Ugo Galanti. La gara sarà strutturata in due lotti, uno per ogni scuola da progettare con un importo complessivo per gli incarichi pari a circa 600mila euro più Iva. In questo modo si aprirà il percorso che dovrà portare alle successive gare, progetti alla mano, per la demolizione dei due edifici in questione e alla successiva realizzazione di due nuove sedi scolastiche nelle stesse aree che ospiteranno complessivamente circa 570 studenti.



Progettazioni e studenti

Con la gara predisposta dall’Arengo, si affideranno le progettazioni definitiva ed esecutiva (oltre al coordinamento in fase di progettazione) inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione delle scuole D’Azeglio e Don Bosco. Con importi di progettazione previsti, tra i due lotti per 566.498,94 più Iva. Le offerte dovranno pervenire entro il 13 aprile alle ore 16. Dopodiché si avvieranno le procedure per l’aggiudicazione degli incarichi. Per ciascuno degli incarichi sono stabili 120 giorni per la riconsegna degli elaborati. Dopodiché si invieranno i progetti, dopo la validazione, all’Ufficio speciale per la ricostruzione che dovrà confermare l’ammissibilità al contributo.

La scuola D’Azeglio - che ospita circa 230 studenti della scuola media e 80 della Primaria di San Domenico - dovrà accogliere nel nuovo edificio in totale circa 310 studenti divisi in 5 classi per la Primaria (come la sede esistente) e 9 classi per la Media (3 cicli completi delle 3 sezioni). Il nuovo edificio della Don Bosco, invece, dovrà continuare ad accogliere gli attuali 260 studenti: 130, divisi in 6 classi, dell’omonima Primaria, e altri 130 circa della Primaria di San Filippo (divisi in 7 classi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA