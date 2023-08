ASCOLI Ora, con il semaforo verde ufficiale della giunta comunale c’è il progetto definitivocper la demolizione e ricostruzione della nuova scuola primaria “Falcone-Borsellino” a Borgo Chiaro. Un intervento di messa in sicurezza sismica e anche di efficientamento per realizzare un edificio che sia a consumo energetico quasi zero. Si spiana la strada, dunque, a questo ulteriore intervento inserito dall’amministrazione comunale, su indirizzo del sindaco Fioravanti, tra quelli già programmati e in qualche caso avviati per adeguamento o miglioramento sismico di altre sedi scolastiche cittadine.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ascoli, il sindacato denuncia: «Un'infermiera aggredita da un medico durante il turno di servizio»



Il progetto per Borgo Chiaro Proprio approfittando di un finanziamento, pari a 1,8 milioni di euro, da parte dell’Unione europea (Next Generation,) cui si sono poi aggiunti ulteriori circa 400mila euro come contributo per il conto termico, ora si potrà procedere con il progetto esecutivo e poi con l’appalto dei lavori. Un intervento che ripartirà dalla verifica di vulnerabilità sismica del 2018 dalla quale si era stimato un livello di sicurezza del fabbricato come fascia di rischio “C”. Si è, quindi, ritenuto necessario prevedere una serie di lavori per adeguare sismicamente l’immobile scolastico. E, al tempo stesso, approfittandone per andare a costruire un nuovo edificio in linea anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico.



Il cantiere



Il cantiere che partirà appena chiusa tutta la procedura progettuale prevede, come detto, la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico che ospita attualmente la primaria “Falcone-Borsellino”, nella sede di via delle Zeppelle, nella zona di Borgo Chiaro. L’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti, tra Pnrr e conto termico è di 2,2 milioni di euro, di cui 398.619,50 euro proprio destinati al risparmio energetico per la futura sede scolastica. Operativamente, si prevede una disposizione tipologica diversa, rispetto all’attuale edificio, che permetterà di valorizzare gli spazi distributivi.



I due piani



In altre parole, si utilizzerà la superficie attuale della scuola disponendoli in un unico grande ambiente, ma sviluppato su una doppia altezza, quindi su due piani. Si creerà un grande atrio centrale con altezza doppia rispetto a quello attuale su cui si affacceranno, tra piano terra e primo piano, tutte le aule e i locali adibiti ad uffici, servizi e altro.



L’autoproduzione

Inoltre, l’edificio sarà in grado di produrre più energia di quanta ne consumi, quindi con un importante efficientamento energetico.