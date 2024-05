ASCOLI Si viaggia verso la soluzione, dopo una lunga attesa, per la messa in sicurezza dei due grattacieli di proprietà dell’Erap a Monticelli, rispettivamente in largo delle Dalie e largo dei gerani, con 120 famiglie (60 per ciascuno dei due edifici) che attendevano da diverso tempo lo sblocco di un finanziamento, di 3,8 milioni, per vedere sistemati gli appartamenti dopo i danni provocati dal terremoto del 2016.

Sblocco che è arrivato nella riunione della cabina di coordinamento per il sisma di ieri, presieduta dal commissario alla riparazione e ricostruzione Guido Castelli, con l’ordinanza di inserimento dei due grattacieli nell’elenco delle opere pubbliche da finanziare. Sono stati previsti 1,9 milioni di euro per ciascuno dei due immobili dell’Erap che serviranno proprio a mettere in sicurezza definitivamente quei grattacieli.

I lavori

I due condomini di largo delle Dalie e largo dei Gerani, a causa delle scosse telluriche, avevano riportato danni alle tamponature e ai tramezzi con distacchi di intonaco che avevano obbligato l’Erap stessa a sistemare dei ponteggi sui palazzi per evitare di mettere a rischio la pubblica incolumità. Danneggiati anche scale, ascensori e piani superiori.

«La riqualificazione e la messa in sicurezza degli alloggi dell’Erap - spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli - rappresenta una delle priorità della ricostruzione, soprattutto perché va a garantire l’utilizzo di spazi sicuri e di qualità a una fetta di popolazione che merita tutta l’attenzione possibile. Per questo, d’intesa e il fondamentale apporto del Presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio e del presidente della Regione Francesco Acquaroli, abbiamo deciso di inserire nella programmazione anche questi importanti edifici con 120 famiglie che attendevano da tempo una soluzione». «Si tratta di un intervento molto importante per la città di Ascoli – spiega il presidente Erap, Di Ruscio - che, anche se non porterà alla creazione di nuovi alloggi, migliorerà decisamente la qualità della vita di 120 famiglie».

La gratitudine

Gli amministratori de condomini di largo dei Gerani, Corrado Corradetti, e di largo delle Dalie, Paola Teodosi, hanno voluto esprimere insieme alle famiglie direttamente interessate «gratitudine per l’attività svolta sia dal responsabile del presidio Erap di Ascoli Ettore Pandolfi, dal commissario Castelli e dalla dirigenza dell'Ufficio ricostruzione nella persona di Marco Trovarelli». Adesso diventa fondamentale velocizzare i tempi per avviare prima possibile, senza ulteriori rallentamenti, gli interventi sui due grattacieli.