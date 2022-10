ASCOLI - Domani mattina, a partire dalle ore 10 nel piazzale dello stadio Del Duca torna “Rally anch’io”, la manifestazione organizzata dall’associazione Picena non vedenti insieme alla squadra corse Gabrielli Motor Sport, al gruppo sportivo Ac di Ascoli, all’Automobile club Ascoli Piceno - Fermo e dal Comune di Ascoli.

L’evento ha lo scopo di far effettuare ai partecipanti alcuni giri sulle auto da rally messe a disposizione dalla squadra corse Gabrielli Motor Sport, al fianco di piloti professionisti che guideranno le vetture, dando la possibilità ai partecipanti non vedenti o con altre disabilità fisiche o intellettivo-relazionali, di provare l’ebrezza di fare un giro su un’auto da corsa, facendo vivere delle emozioni difficilmente ripetibili in un contesto normale. Il tutto avverrà in piena sicurezza. Ci saranno l’Alfa Romeo 147, la Peugeot 106, una Clio e auto da drifting.

«Lo scorso anno è stato un grande successo ed è stato bello vedere i ragazzi fare questa gimcana dove hanno provato il gusto dell’adrenalina - sottolinea l’assessore allo Sport Domenico Stallone. - È un’idea da esportare per farla diventare nazionale. Emozionarsi, ad oggi, non è facile». «Il 14 giugno tornerà la Mille Miglia e rifaremo Rally Anch’io. Il prossimo anno la manifestazione sarà potenziata. Siamo convinti che sarà una bella giornata ma abbiamo bisogno di una mano e di risorse» aggiunge Pierluigi Terrani, direttore sportivo del Gruppo sportivo Automobile club Ascoli. Marco Piergallini, presidente della Picena Non vedenti sottolinea: «Sport e disabilità vanno di pari passo. Vogliamo vivere emozioni uniche e particolari che difficilmente si vivono normalmente. Avendo già provato, dico che è un’esperienza bella e sto convincendo molti nel provarla perché è molto divertente fare un giro con queste auto».