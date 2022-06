Occhi puntati sulla Giostra di Foligno: per la prima volta si sfidano tutti i sei cavalieri della Quintana di Ascoli

ASCOLI - I sei cavalieri della Giostra di Ascoli, ed è la prima volta,più un ex ed un “attenzionato”: ecco gli ingredienti della Quintana della Sfida di Foligno che si disputa sabato sera. L’uomo da battere resta Luca Innocenzi per il rione Cassero, che in sella a Guitto è reduce dal cappotto dell’anno scorso e che anche quest’anno è stato il più veloce durante le prove.

La pattuglia degli “ascolani” vede al via appunto Massimo Gubbini, in inverno passato dal rione Spada al rione Giotti (un ritorno); Pierluigi Chicchini che dal rione Contrastanga è appena approdato al rione Spada; Mattia Zannori per il rione La Mora, l’ascolano Lorenzo Melosso per il rione Badia e il debuttante Nicholas Lionetti per il rione Pugilli. L’ex di Porta Tufilla, il decano dei cavalieri folignati Lorenzo Paci, indosserà la casacca del Croce Bianca, mentre Tommaso Finestra, nell’orbita di Porta Maggiore, correrà per il rione Ammanniti. Completano il lotto Daniele Scarponi, che dal rione Giotti si è appena trasferito al rione Constrastanga, e Alessandro Candelori che giostrerà per il rione Morlupo.



Sabato è giorno di passione anche ad Arezzo, perché è in programma la 141° Giostra del Saracino, dedicata all’Istituto Thevenin. Il quartiere di Porta Crucifera, che si impose nell’unica sfida a settembre 2021, ripropone Adalberto Rauco, fresco vincitore del Palio a San Secondo Parmense e che l’anno scorso spezzò la lancia, raddoppiando il punteggio, in coppia con Lorenzo Vanneschi. Il quartiere di Porta Santo Spirito si affida ai plurivincitori e favoriti d’obbligo Elia Cicerchia, ex di Porta Tufilla, e Gian Marco Scortecci. Il quartiere di Porta del Foro, primo a colpire il Buratto, sarà difeso da Davide Parsi e dal debuttante Francesco Rossi. Infine, il quartiere di Porta Sant’Andrea schiera Tommaso Marmorini e l’esordiente Saverio Montini. Stasera, intanto, si svolgono le Prove generali, la Giostra dedicata ai cavalieri di riserva. Porta Crucifera punta su Nicolò Paffetti ed Andrea Bennati; Santo Spirito, che ha vinto nel 2021, presenta Elia Fineschi ed Elia Taverni; Porta del Foro si affida a Roberto Gabelli e all’esordiente Edoardo Falchetti; Sant’Andrea darà la lancia a Matteo Bruni e al debuttante Leonardo Tavanti.

