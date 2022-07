ASCOLI - È piovuto sul bagnato, con l’impennata dei prezzi per i materiali edili, sull’intervento per stoppare le infiltrazioni d’acqua all’interno della chiesa di San Francesco. Ma l’Arengo – superato anche lo stop per il covid – ora apre un nuovo ombrello, approvando in giunta un nuovo progetto appositamente rimodulato (con contenimento dei costi) e finalmente si appresta ad affidare l’intervento necessario per risolvere il problema.

Un progetto da 150mila euro che il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli hanno presentato alla giunta per spianare la strada all’appalto dei lavori e che è mirato ad eliminare le costanti infiltrazioni d’acqua in una parte della copertura della chiesa.



L’intervento

Con l’affidamento progettuale integrativo prima e l’approvazione del progetto esecutivo in giunta subito dopo, ci si proietta finalmente verso la gara di appalto dei lavori per fermare definitivamente le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio sacro che si affaccia anche su piazza del Popolo. Nello specifico, si è arrivati a questa nuova progettazione, partendo dalla volontà dell’amministrazione comunale di sbloccare un intervento «di completamento dell’impermeabilizzazione e del manto di copertura della chiesa di San Francesco e del manto di copertura dei portici del chiostro in quanto nei precedenti lavori di manutenzione straordinaria non era stato possibile ultimarli anche nella parte rivolta a sud, cioè quella verso la piazza del Popolo».

Il progetto definitivo originario era stato approvato in giunta nel novembre del 2020, ma ora, «a causa dell’incontrollato aumento dei prezzi per i materiali edili, che impedisce l’esecuzione dei lavori, è stata redatta una variante al progetto esecutivo nella quale, anche se rimane invariata la spesa complessiva di 150mila euro, è previsto l’intervento soltanto sulla parte di copertura del lato sud della chiesa dove sono presenti le maggiori infiltrazioni di acqua piovana che deteriorano le strutture delle volte in muratura sottostanti ed i relativi intonaci e tinteggiature di finitura». In altre parole si focalizzerà l’intervento sulla parte considerata maggiormente critica, ovvero quella dove si verificano le costanti infiltrazioni d’acqua.



Il problema

Il problema delle infiltrazioni che riguarda una zona del tempio monumentale di San Francesco risale ormai a diversi anni fa. Ma è chiaro che con il passare del tempo la situazione è andata gradualmente peggiorando, con un incremento del rischio di possibili cedimenti e distacchi di parti della copertura. L’intervento progettato alla fine del 2020, poi frenato anche dal sopraggiungere della pandemia, consisteva in una manutenzione straordinaria importante e più estesa.

Ma ora l’obiettivo, a fronte di costi dei materiali esorbitanti, è quello di intervenire con una impermeabilizzazione e messa in sicurezza in particolare nella parte della copertura sotto la cupola che si affaccia su piazza del Popolo, con l’obiettivo di eliminare le attuali consistenti infiltrazioni di acqua piovana che si verificano puntualmente in caso di maltempo e anche di scongiurare future infiltrazioni che potrebbero seriamente mettere a rischio la fascia della copertura proprio sul fronte verso la piazza. Solo in una eventuale fase successiva, di completamento, si potrà poi intervenire anche per sanare qualche criticità che si riscontra in alcune parti della copertura del chiostro di San Francesco. Intanto anche a Palazzo dei Capitani si prevede, col coinvolgimento della Ciip, un intervento per eliminare alcune infiltrazioni.