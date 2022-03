Operai al lavoro in piazza Arringo: messa in sicurezza la pavimentazione

ASCOLI - Piazza Arringo si rifà il look per accogliere, domani, il passaggio della quarta tappa della 57° edizione della gara ciclistica Tirreno Adriatico, dalla Cascata delle Marmore a Bellante, che attraverserà l’Appennino. Nella giornata di ieri, una mezza dozzina di operai del Comune ha risistemato le parti sconnesse e traballanti della pavimentazione e sostituito quelle rotte, per garantire una maggiore sicurezza ai corridori.

L’intervento ha reso necessario delimitare con il nastro bianco e rosso la parte interessata per evitare che il passaggio dei pedoni potesse intralciare e rovinare il lavoro. Intorno alle 15.15 di domani è previsto l’ingresso dei ciclisti a piazza Arringo. «È un piacere – ha detto il sindaco Marco Fioravanti - poter accogliere un appuntamento classico e di grande importanza come la Tirreno Adriatico; un’ulteriore vetrina per la nostra città. L’obiettivo di questa amministrazione è diffondere la cultura sportiva: per farlo stiamo lavorando molto anche sull’impiantistica, per dare la possibilità agli ascolani di praticare diverse discipline sportive nel migliore dei modi».

L’assessore allo sport, Nico Stallone, ha aggiunto: «Come amministrazione siamo attenti a sostenere ogni pratica sportiva rivolta a tutte le fasce d’età. Stiamo migliorando e sviluppando l’impiantistica e allo stesso tempo portiamo ad Ascoli manifestazioni nazionali e internazionali che danno lustro alla nostra città, come il Giro d’Italia lo scorso anno e la Tirreno Adriatico oggi».

