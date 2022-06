I tre saggi di Confindustria avviano le consultazioni per il presidente, Ferraioli è il favorito

ASCOLI Sono iniziate ieri in Confindustria le procedure per la nomina del presidente dell’associazione degli industriali di Ascoli dopo la dolorosa scissione con Fermo che ha portato allo scioglimento di Confindustria Centro Adriatico. I tre saggi (Marco Frittoli, Fabio Gussoni e Silvio Meletti) hanno avviato da ieri le consultazioni con gli associati per definire l’identikit del prossimo presidente dell’organizzazione imprenditoriale. Dopo l’incontro da remoto di ieri pomeriggio i prossimi passaggi avverranno nei prossimi giorni direttamente nell’associazione degli industriali in corso Mazzini.



Le candidature

Da lunedì, poi, i diretti interessati potranno presentare la loro candidatura alla presidenza ma nel frattempo un’indicazione è già emersa e conduce all’imprenditore Simone Ferraioli. Quest’ultimo è presidente della sezione sanità di Confindustria. Dal 2003 Ferraioli è membro del consiglio di amministrazione della casa di cura Villa Anna e presidente della stessa dal 2007. Dal 2016 è presidente del consiglio di amministrazione della casa di cura San Benedetto Spa (Stella Maris). È anche amministratore delegato della rete d’impresa che gestisce l’ex sede ospedaliera Sassocorvaro.



Le sezioni

Nel frattempo sono avvenute le votazioni per il rinnovo delle sezioni dell’associazione che hanno portato anche a qualche sorpresa nell’elezione. Simone Ferraioli sarebbe in grado di dare continuità al mandato del suo predecessore, Simone Mariani poi coinvolto anche lui nella tempesta che ha portato alla divisione con i fermani. L’ultima parola spetterà ai soci che si riuniranno in assemblea a San Benedetto del Tronto il 14 luglio in coincidenza con una data storica come la presa della Bastiglia. Potranno votare coloro che sono in regola con i pagamenti con le quote associative. E purtroppo, a causa di molteplici fattori, non tutti ancora lo sono.

