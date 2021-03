Addio Guido, reduce del Secondo conflitto mondiale e socio dell’Associazione degli invalidi di guerra

ASCOLI - È morto a 98 anni Guido Antonelli, reduce del Secondo conflitto mondiale e socio dell’Anmig.

«Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Antonelli, colonna del nostro sodalizio – afferma Andrea Quaglietti, presidente provinciale Anmig. - E lo faccio anche a nome di iscritti e aderenti all’associazione. Era una persona nota ed apprezzata ad Ascoli e nel quartiere della Piazzarola, dove viveva da anni. Ci stringiamo alla sua famiglia, la moglie Luciana, i figli Carlo, Marco e Siro, le nuore e i nipoti in questo momento di dolore».

Guido Antonelli, il 1 febbraio scorso era stato premiato da Quaglietti con un attestato di benemerenza. Chiamato alle armi il 12 settembre 1942, fu arruolato nel 119° Reggimento di fanteria Brigata Emilia, prestando servizio in infermiera. Il 17 settembre 1943, si imbarcò per Bari ed entrò nel gruppo di combattimento Mantova. Fu ricoverato per una malattia, fino al termine della guerra. I funerali si sono tenuti ieri in Duomo.

