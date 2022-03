È morto l’ex prof Lucilio Petrucci: progettò diversi hotel nel Piceno. Domani pomeriggio l'ultimo saluto

ASCOLI - È morto ieri ad 89 anni l’ex docente e architetto Lucilio Petrucci. Era malato di broncopatia cronica ostruttiva ed è stato sempre seguito dai figli Luca e Matteo. È stato allievo di Pierluigi di Nervi. Si è laureato alla Facoltà di Valle Giulia a Roma ed è stato per anni insegnante di geometria descrittiva all’Istituto d’arte Licini di Ascoli.

Negli anni ’70, per la Camera di commercio, promosse la diffusione dei materiali da costruzione locali e ricevette insieme a Franco Di Matteo il premio al Batimat di Parigi per il migliore stand espositivo sul travertino ascolano. Al premio seguì la creazione del leggio e del seggio vescovile in cattedrale. Partecipò ai lavori dell’ultimo Prg insieme agli architetti D’Auria, Brunori e Santanchè. Progettò gli hotel Pierrot, Ambassador e Park; lavorò molto in Abruzzo per i grandi imprenditori della Val Vibrata. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA