Colpo di coda dell'inverno, temperature in picchiata e spolverata di neve anche a quote collinari

ASCOLI - Colpo di coda dell’inverno con le temperature che hanno subito un brusco abbassamento dopo alcune giornate primaverili e una perturbazione che ha portato una spolverata di neve anche a quote collinari. Nel Piceno il panorama si è colorato di bianco a partire dalle frazioni di Ascoli situate quote poco più alte del capoluogo come Piagge o Venagrande.

Le precipitazioni nevose hanno riguardato anche le aree colpite dal sisma e le casette dei terremotati di Arquata e Montegallo ma senza creare problemi.

