Valzer degli ambulanti ad Ascoli, prime licenze revocate. Sospensione per chi non risulta in regola con i pagamenti

ASCOLI - La rivoluzione dei mercati ambulanti, sotto le cento torri, è già iniziata. Proprio da questo mese , infatti, è iniziata la procedura di riassegnazione di tutte le autorizzazioni, circa un centinaio, per chi ha una banco in una delle piazze e vie ascolane. E con le fasi di controllo avviate da parte dell’Arengo, sono già scattate in questi giorni le prime sospensioni e addirittura qualche revoca delle licenze che non risultano in regola.

I pagamenti

Si tratta, per la precisione, di casi in cui non si è provveduto negli anni addietro al pagamento delle quote previste. Intanto, parallelamente a questa fase di riassegnazione dei permessi per partecipare ai mercati cittadini che dovrà essere conclusa entro giugno, l’Amministrazione comunale ha approvato il nuovo regolamento che introduce, al posto della Tosap per le bancarelle, il nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, mentre nel frattempo si studiano nuove soluzioni per la collocazione definitiva delle bancarelle in città, compatibilmente con le complicazioni di Covid e cantieri post sisma.

Il canone

In questa fase di rivoluzione totale del sistema dei mercati ambulanti, l’Arengo sta viaggiando su due percorsi paralleli ma strettamente collegati. Con la scadenza di tutte le autorizzazioni al 31 dicembre scorso (attualmente in proroga) per gli ambulanti, gli uffici comunali hanno cominciato a tappeto tutto l’iter procedurale per arrivare a rinnovare la licenza a tutti coloro che risulteranno in regola con i requisiti previsti. E con le prime verifiche stanno già arrivando le prime sospensioni e anche qualche revoca definitiva dell’autorizzazione per mancato pagamenti dei corrispettivi previsti negli anni scorsi (non facendo riferimento, ovviamente, al 2020 per l’emergenza Covid e quindi la gratuità della Tosap).

Tutte le procedure per i rinnovi dovranno essere concluse entro il 30 giugno. E da quel momento si dovrebbe partire anche con possibili soluzioni alternative per la dislocazione dei mercati cittadini. Nel frattempo, il Comune ha dovuto approvare, per legge, il nuovo canone annuale per gli ambulanti disposto dal Governo, con il nuovo regolamento di applicazione, indicando anche tutti gli orari da rispettare per lo svolgimento dei vari mercati cittadini e di quello stagionale sul colle San Marco.

Lo scenario

Da ora al prossimo mese di giugno, l’Arengo dovrà dunque concludere tutte le procedure per arrivare, dalla prossima estate, a ridefinire il numero e la tipologia di tutti gli ambulanti che saranno autorizzati a partecipare ai mercati cittadini, da quelli del centro storico – incluso quello in piazza delle erbe – a quelli di via Kennedy oltre a quelli più piccoli in altri quartieri e anche sul colle San Marco. Dal momento in cui sarà ridefinito il numero degli ambulanti autorizzati, considerando possibili revoche o nuove domande, si procederà in base al nuovo regolamento approvato, con il canone previsto, e con le eventuali modifiche alle location in centro che l’Amministrazione comunale sta valutando.

