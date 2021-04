Si incendia la caldaia sul terrazzo di una palazzina, il rogo spento dai vigili del fuoco

ASCOLI - Molto spavento, intorno alle 15.35 di oggi pomeriggio, in via Parini, in centro storico, per un incendio che è divampato in un appartamento che si affaccia su via Pretoriana. A prendere fuoco è stata una caldaia, posta all'esterno dell'appartamento in un terrazzino, e le fiamme hanno pericolosamente cominciato a propagarsi anche agli altri oggetti del terrazzo.

Un denso fumo nero si è levato dal luogo in cui sono partite le fiamme. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre automezzi, che hanno provveduto a spegnere le fiamme con gli estintori e a mettere in sicurezza l'appartamento ed il palazzo nel quale vivono alcune decine di famiglie. Sul posto è stata anche inviata per precauzione un'ambulanza.

