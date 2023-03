ASCOLI - Arrivano circa sei milioni di euro, grazie allo scorrimento della graduatoria per progetti finanziati dal Ministero dell’istruzione, per la sistemazione e realizzazione di palestre scolastiche in tre istituti superiori del Piceni. Si tratta per la precisione della messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico della palestra dell’istituto tecnico industriale Fermi ,ad Ascoli, della nuova costruzione di una palestra per l’istituto Mazzocchi-Umberto I, sempre in città, e della messa in sicurezza sismica con efficientamento energetico per la palestra dell’istituto tecnico Capriotti a San Benedetto.

I progetti



La Provincia, infatti, dopo aver visto esclusi, in una prima fase, tutti e tre i progetti presentati per ottenere gli specifici finanziamenti messi a disposizione dal ministero, ha visto ora ripescati e finanziati tutti e tre gli interventi grazie all’incremento della dotazione prevista. A questo punto, si tratterà di accelerare per arrivare entro il 15 settembre 2023, secondo il cronoprogramma ministeriale, all’aggiudicazione dei lavori. La prima fase dell’avviso ministeriale per indirizzare risorse verso la realizzazione o sistemazione di palestre scolastiche, con domande da presentare entro il 28 febbraio 2022, quindi oltre un anno fa, aveva visto i progetti presentati dalla Provincia non ammessi a finanziamento a seguito della graduatoria stilata dal Ministero. Nel dicembre scorso, però, è arrivato un nuovo decreto governativo con cui si sono sbloccate ulteriori provviste finanziarie che hanno consentito di scorrere la graduatoria predisposta in precedenza, con l’inclusione e l’ottenimento dei finanziamenti per i tre interventi previsti da Palazzo San Filippo.



I fondi



Per la precisione, per la messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico della palestra dell’Iti Fermi sono stati previsti circa 664mila euro, per la nuova costruzione di una palestra per l’istituto Mazzocchi-Umberto I 2,7 milioni di euro e altri 2,7 milioni per la messa in sicurezza sismica con efficientamento energetico della palestra dell’istituto tecnico Capriotti. A questo punto si tratta di accelerare, considerando che il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre e la conclusione degli interventi entro il 31 marzo 2026..