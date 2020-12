Fioravanti eletto presidente del Cotuge, l'obiettivo è valorizzare la montagna ascolana e teramana. Ieri la prima neve

ASCOLI - Sarà il sindaco Marco Fioravanti, adesso, a prendere per mano il Cotuge (Consorzio turistico Monti Gemelli), nella veste di presidente fresco di elezione, per avviare un percorso importante che ha come obiettivo la valorizzazione della montagna ascolana e teramana (ieri finalmente una nevicata)

sia dal punto di vista impiantistico, con il progetto per la nuova seggiovia, che turistico, con programmi diversificati per tutto l’anno (anche con attività di trekking e altre iniziative).

La nomina

Proprio nella seduta dello scorso 22 dicembre, per l’elezione del nuovo presidente del Cotuge, la scelta unanime – con il voto di tutti i rappresentanti dei soci ascolani e teramani – è caduta sul sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Una decisione, quella di assegnare al primo cittadino ascolano la guida del Consorzio per i Monti Gemelli, che ha come motivazione la volontà di dare un segnale forte con il coinvolgimento diretto delle istituzioni per superare la fase interlocutoria e predisporre programmi importanti a medio e lungo termine per rilanciare il comparto montano che sovrasta il capoluogo piceno. «Con grande soddisfazione – conferma Fioravanti, interpellato – sono stato eletto presidente del Cotuge all’unanimità, col voto di tutti i soci, sia marchigiani che abruzzesi, chiedendomi di guidare il consorzio verso un’azione di sviluppo importante per il nostro comprensorio montano. Ho accettato con molto piacere, assumendomi con l’assemblea l’impegno di mettere a punto un progetto importante, in tal senso, nell’arco di circa 15 giorni».



I programmi

«Lavoreremo parallelamente su due fronti – spiega il sindaco – sia sul fronte turistico, per cercare di promuovere la nostra montagna, per la precisione i Monti Gemelli, rendendola attrattiva tutto l’anno, sia per il discorso degli impianti. Nel primo caso, definiremo un progetto di sviluppo sia dal punto di vista sciistico e, quindi, invernale, sia attraverso altre attività da valorizzare come il discorso bike, trekking e i vari percorsi per il periodo estivo. E quindi per rendere attrattiva tutto l’anno una delle poche montagne dalle quali, anche sciando, si vede il mare… Una peculiarità forte che dobbiamo far conoscere sempre di più. Parallelamente, dovremo lavorare su un adeguato progetto di promozione e anche dal punto di vista dell’accoglienza». «Per quello che riguarda l’aspetto delle strutture sciistiche – aggiunge Fioravanti – vogliamo portare avanti subito un serio progetto, coinvolgendo le Regioni Marche e Abruzzo, per l’intervento relativo al rifacimento dell’impianto della seggiovia a Monte Piselli che arriverà a fine vita nel 2023. Dobbiamo essere pronti anche su questo fronte per garantire un impianto perfettamente funzionante ed efficiente. L’impegno sarà anche quello di puntare su questo investimento». «La nostra intenzione – conclude il neo presidente del Cotuge, Fioravanti – è di partire subito con i progetti coinvolgendo tutti i soci, Province e Comuni inclusi, oltre alle due Regioni. E interessando, con spirito di ascolto e partecipazione, gli istruttori, i maestri e gli appassionati di sci e tutti coloro che possono darci un contributo a livello di idee per lo sviluppo delle potenzialità della nostra montagna».

