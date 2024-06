ASCOLI Anche quest’anno Elisabetta Sgarbi, forte del rapporto consolidato con l’Arengo e dell’amicizia instaurata con Francesca Filauri, porterà ad Ascoli il “Festival del fumetto”, giunto alla terza edizione. La manifestazione, che lo scorso anno coinvolse migliaia di appassionati, si terrà nel cuore del capoluogo piceno nei giorni che vanno dal 26 al 28 settembre.

Gli step

In queste ore si sta programmando la tre giorni, che sarà orientata a valorizzare i più celebri personaggi dei comics e i suoi autori, mediante incontri con studiosi e disegnatori in svariare location della città. Come è accaduto in passato, una parte delle giornate sarà dedicata alle scuole poiché secondo l’organizzazione i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. A confermarlo le cifre del mercato del fumetto in Italia, in piena salute, con le vendite che nelle ultime stagioni appaiono in continuo aumento.

Per l’occasione saranno coinvolti molti istituti scolatici del territorio, in occasione di incontri che si terranno tra Palazzo dei Capitani e il teatro Filarmonici.“Linus – Festival del Fumetto”, che dalla prima edizione è ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, per tre giorni interi vedrà appuntamenti sul tema del fumetto attraverso l’ausilio di proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti. Intanto, a conferma del legame che la famiglia Sgarbi vanta con il capoluogo piceno, è stato annunciato un altro evento di caratura nazionale.

In Pinacoteca verrà allestita la mostra pittorica “Giorgio Tonelli e la Metacosa”, mostra che avrà inizio il 5 luglio fino al 30 settembre, in collaborazione con l’Arengo, la Regione Marche, il circolo Cultural-mente Insieme, la Fondazione Marche Cultura, la Camera di Commercio delle Marche, la Fainplast, la Fondazione Ascoli Cultura, l’Impresa Edile Gaspari Gabriele e la Ciaccio Arte. All’inaugurazione dell’esposizione, che si terrà venerdì 5 luglio alle ore 12 presso la galleria civica, sarà presente l’artista assieme a Vittorio Sgarbi, da sempre estimatore dell’operato del maestro bresciano. Tonelli è arrivato al successo dopo aver vissuto a Londra Parigi, New York e Venezia.

Le motivazioni

La mostra richiama la sua militanza al gruppo della Metacosa, nato nel’79 e scioltosi nel 1983. L’artista, che è stato tra i protagonisti di collettive importanti, tra le più recenti “Arte italiana-1968/2007” a Palazzo Reale a Milano, vede al centro della propria arte il silenzio: un silenzio che parte dalla Città ideale del Museo di Urbino e arriva diretto fino al contemporaneo.