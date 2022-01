Due tonnellate di prodotti Made in Italy in dono alle famiglie in difficoltà economica

ASCOLI - Quasi due tonnellate di generi alimentari di alta qualità delle aziende agricole italiane in dono alle famiglie in difficoltà economiche. Continua, con la collaborazione di Donne impresa, Giovani impresa e Campagna amica di Coldiretti Ascoli-Fermo, la distribuzione dei pacchi della solidarietà sul territorio per sostenere la comunità in questa perdurante crisi pandemica.

Nei pacchi della solidarietà sono contenuti prodotti agroalimentari 100% Made in Italy: dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al prosciutto crudo, dalla farina al grana padano e al parmigiano reggiano, dal provolone al latte, dall’olio extravergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti per bambini e agli omogeneizzati. «La mobilitazione degli agricoltori continua – commentano Armando Marconi e Francesco Goffredo, presidente e direttore di Coldiretti Ascoli-Fermo – andiamo avanti con le consegne dei pacchi alimentari fin dalle prime battute della pandemia per dare un segnale di vicinanza e speranza alle persone».

I pacchi hanno raggiunto, anche attraverso diverse associazioni di volontariato, le famiglie di varie località: ad Ascoli con le associazioni Zarepta e Le querce di Mamre, a Fermo tramite la Caritas Il Ponte, a Porto Sant’Elpidio con il centro sociale, a Monsampolo con l’associazione Il Kairo di Stella. Altre famiglie sono state raggiunte direttamente a Montappone, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Venarotta e Offida. Nei prossimi giorni ulteriori consegne a Montemonaco e Montefortino.



