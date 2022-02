Per allargare la vasca della discarica, il Comune trasferisce la comunità terapeutica Ama Aquilone

ASCOLI - Arriva la soluzione al rebus della presenza della comunità terapeutica dell’Ama Aquilone nelle vicinanze (a meno di 500 metri) della discarica di Relluce. Vicinanza che aveva visto il diniego della Provincia all’ampliamento dell’impianto di smaltimento rifiuti per i fabbisogni della collettività, ritenendo la sede della comunità tra gli “edifici sensibili”.

Adesso, dopo un accordo raggiunto tra Arengo, Ascoli servizi comunali e la cooperativa sociale Ama Aquilone, anche alla luce della scadenza del contratto di comodato per la cessione della struttura comunale a Relluce alla cooperativa in questione, si è trovata la quadratura del cerchio: la comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti sarà trasferita in un’altra struttura comunale a Piagge, con gli eventuali lavori necessari per l’adeguamento dell’immobile di cui sarebbe disponibile a farsi carico Ascoli servizi comunali. In questo modo si potrà sbloccare anche l’autorizzazione provinciale per la vasca di ampliamento per rifiuti non pericolosi nella discarica comprensoriale di Relluce.

L’accordo

Dopo che in passato si era inutilmente cercata una soluzione per risolvere il problema della presenza della comunità dell’Ama Aquilone a ridosso della discarica di Relluce, ora è stata finalmente trovata una soluzione gradita a tutti, con il trasferimento della comunità in un immobile comunale a Piagge. Essendo anche in scadenza del termine del contratto di comodato dell’attuale struttura, l’Ama Aquilone ha manifestato la propria disponibilità a trasferire in altro immobile la struttura gestita, anche in considerazione delle criticità da sempre collegate alla vicinanza al polo di Relluce, ma a condizione di non dover sostenere oneri economici per interventi di sistemazione del nuovo immobile, considerando le ingenti spese già sostenute nell’immobile dove si trova attualmente, anch’esso di proprietà dell’Arengo.

Il trasferimento

L’Arengo, in tal senso, ha individuato, acquisendo il relativo consenso, la disponibilità di due immobili di proprietà comunale: un edificio rurale a Piagge e un altro a Campolungo in zona Villa Sant’Antonio con quest’ultimo che necessiterebbe di interventi di ristrutturazione.

La società che gestisce la discarica di Relluce, ovvero Ascoli servizi comunali, stante la necessità di conseguire l’autorizzazione all’ampliamento della discarica per dare corso al proprio piano industriale e realizzare gli interventi programmati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, che individua il polo di Relluce quale impianto di importanza strategica, nonché a fini di efficientamento del servizio e miglioramento delle prestazioni ambientali, si è resa disponibile a farsi carico degli oneri economici connessi al trasferimento della struttura gestita da Ama-Aquilone in altro immobile, sia per quanto riguarda i costi di ristrutturazione e adeguamento alle normative e alle esigenze della cooperativa che i corrispettivi dovuti dalla cooperativa al Comune di Ascoli per l’utilizzo dell’immobile a Piagge, sia per quanto riguarda i costi di ristrutturazione.

