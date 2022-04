«Il Consorzio per la Dop costa troppo». Nazzareno Migliori decide di fare il passo indietro

ASCOLI - Il giorno dopo in cui il ministero dell’agricoltura ha conferito la rappresentatività al consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, potendo così svolgere le attività istituzionali di tutela e valorizzazione del prodotto, punta di diamante della eccellenza agroalimentare marchigiana, si registra un doloroso addio.



Nazzareno Migliori, uno dei principali produttori dell’oliva ascolana ha deciso di abbandonare il consorzio del quale è stato in passato uno degli artefici. «La mia scelta ponderata si basa su una valutazione di mercato: quando si spende più del guadagno o comunque esso si assottiglia sempre più bisogna prendere una decisione. Ho quindi deciso di uscire dal consorzio perchè il rapporto fra la produzione di olive e il costo dei controlli e della promozione turistica da parte del consorzio era squilibrato: troppi oneri. A queste condizioni, meglio uscire anche se rimane per me la certificazione Dop».



Migliori puntualizza che la sua è stata una scelta difficile ma che «molti produttori di olive che non hanno altri cespiti una valutazione la stanno facendo già». Il Consorzio cura le attività finalizzate al rilancio della coltivazione delle piante di ulivo della varietà “ascolana tenera” e alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico-culturale che sottende a questa creativa prelibatezza gastronomica, che deve ancora esprimere il potenziale di sviluppo di una economia locale non delocalizzabile ed improntata alla sostenibilità ambientale. Il ministero aveva revocato il decreto nel 2018 che prevedeva il riconoscimento. Il provvedimento assunto precedentemente andava ad indebolire il Piceno infliggendo un duro colpo, come ha ricordato Valerio Pignotti, all’economia culinaria locale, nonché creando un danno di immagine considerevole. Il consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop è l’unico organismo titolato ad acquisire finanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA