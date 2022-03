Il Consind cerca sponsor per realizzare le rotatorie: servono almeno 650mila euro

ASCOLI - La sicurezza stradale in zona industriale sarà “sponsorizzata”. Nel senso che potrebbe passare attraverso l’aiuto economico di privati. Questo l’ennesimo tentativo di Piceno Consind, dopo che in passato si è provata anche la carta dell’installazione di autovelox fissi o dell’attivazione di un tutor lungo quell’asse attrezzato troppo spesso teatro di incidenti, purtroppo in alcuni casi anche mortali.



Adesso, di fronte alla carenza di una adeguata disponibilità economica, il consorzio che gestisce tutta l’area industriale ascolana prova a cercare privati disponibili a progettare e realizzare due importanti rotatorie del valore di oltre 650mila euro, in due distinte zone del tratto stradale in questione, in cambio di cartelli pubblicitari visibili sull’asse attrezzato per i prossimi 10 anni. Il presidente dell’ente consortile, Domenico Procaccini, insieme al direttivo, ha quindi dato il via libera a questi due bandi che prevedono la presentazione di manifestazioni di interesse entro il prossimo 9 aprile.



L’obiettivo principale della realizzazione di queste due nuove rotatorie, per le quali sono già stati pubblicati i due avvisi, è quello di migliorare e rendere meno pericolosa la viabilità lungo la strada al servizio delle numerose aziende presenti e che rappresenta anche il collegamento con i centri commerciali e con la vallata del Tronto. Il tutto considerando che nel corso degli anni sono stati diversi i sinistri proprio per la presenza di lunghi rettilinei che invitano gli automobilisti a pigiare sull’acceleratore. Il duplice avviso del Consind, dunque, intende individuare privati disponibili ad accollarsi la progettazione esecutiva, la realizzazione e la manutenzione di ciascuna delle due rotatorie, da posizionare rispettivamente all’intersezione di via del Commercio (ovvero l’asse attrezzato) con la strada comunale Bonifica e con via della Semina.



I soggetti interessati a fare un passo avanti per realizzare le due rotatorie potranno rendere visibile la propria sponsorizzazione mediante la collocazione di piccoli cartelli pubblicitari all’interno delle rotatorie e anche durante la fase di realizzazione delle rotatorie potranno esporre cartelli lungo la recinzione di cantiere. In ogni caso, l’offerta di sponsorizzazione dovrà garantire la totale copertura finanziaria dell’intervento relativo a ciascuna rotatoria e dovrà prevedere la realizzazione diretta dei lavori da parte dello sponsor. I cartelli pubblicitari potranno restare esposti all’interno della rotatoria per 10 anni. Il costo previsto per la realizzazione della rotatoria tra via del Commercio e la strada Bonifica è di 384.500 euro, mentre per l’altra rotatoria, tra via del Commercio e via della Semina, la spesa è stata individuata in 283mila euro.



Nel caso arrivasse più d’una offerta per ciascuna delle rotatorie da realizzare, si nominerà una commissione che avrà il compito di valutare le proposte sulla base della progettazione tecnica, delle caratteristiche del programma della manutenzione e anche dell’eventuale disponibilità alla manutenzione oltre i 10 anni minimi previsti. Le due rotatorie che si intende realizzare, secondo le intenzioni di Piceno Consind, dovrebbero riuscire a garantire adeguati rallentamenti della velocità delle auto in due tratti critici dell’asse attrezzato e al tempo stesso favorire un migliore accesso anche dalle vie laterali, evitando possibili incidenti e riducendo comunque i rischi attualmente presenti nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA