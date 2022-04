Code di auto e strada chiusa: che invasione a Colle San Marco. E così sul pianoro si va solo a piedi

ASCOLI - La città fa il bis. L’invasione di persone, tra ascolani e visitatori, sia nel centro storico che sul colle San Marco, ha caratterizzato anche la giornata del 25 aprile che, tradizionalmente, rappresenta un test importante anche in vista della prossima stagione estiva. Proprio sul pianoro che sovrasta la città, già nella prima mattinata di ieri, si è registrato un vero e proprio pienone, con presenze oltre le previsioni, addirittura ancor più consistenti rispetto alla giornata precedente, ovvero domenica scorsa.

E proprio per evitare problemi anche dal punto di vista della viabilità a causa di possibili congestionamenti del traffico e anche per le difficoltà nel trovare spazi per la sosta a ridosso del pianoro, il transito alle auto è stato interdetto all’altezza del bivio per la frazione Santa Maria, con la possibilità di proseguire a piedi. Mentre si poteva raggiungere il colle, comunque, con ciclomotori o moto. Un’immagine, quella di tutta l’area di San Marco, che pur essendo sempre frequentata nelle giornate di festa e nel periodo estivo, è tornata ad essere decisamente incoraggiante dopo due anni fortemente condizionati dalla pandemia. Così come è tornato, dopo la giornata di domenica scorsa, ad accogliere centinaia di persone anche il centro storico, tra ascolani e visitatori che hanno approfittato della bella giornata per scoprire la città, accolti dalla manifestazione enogastronomica “Fritto misto”, presente con i propri stand in piazza Arringo, e dai tanti locali e ristoranti aperti.



Tantissima gente, come detto, ha voluto salire sul colle San Marco nella giornata di ieri, ancor più che nella giornata precedente. Ma oltre a moltissime famiglie, attrezzate con tavoli e siede pieghevoli per un pranzo all’aria aperta, caratterizzante è risultata la presenza dei giovani, numerosissimi, che dopo una notte passata nelle tende da campeggio appositamente sistemate nel pianoro, si sono risvegliati ieri mattina sul posto per trascorrere un’altra giornata in mezzo alla natura. Un segnale significativo riguardo il tramandarsi anche di questa tradizione che ha caratterizzato, nel corso degli anni, anche le generazioni del passato. Tanti anche i visitatori del Parco avventura, la novità di quest’anno sul colle, che ha attratto soprattutto bimbi e ragazzini accompagnati dai genitori. Non è mancata, inoltre, anche in questo caso purtroppo in linea con il passato, qualche segnalazione, da parte di cittadini, riguardo l’abbandono di rifiuti in alcune zone del pianoro dopo i tradizionali pic-nic.



L’ennesima invasione del pianoro di San Marco e delle zone circostanti, con inevitabili assembramenti che un anno fa sarebbero stati inaccettabili, ha dovuto essere attentamente monitorata dalla polizia municipale per il rispetto delle ordinanze di chiusure al transito. In particolare, proprio alla luce del consistente numero di vetture dirette verso San Marco, si è deciso di chiudere l’accesso verso il pianoro all’altezza del bivio per Santa Maria, consentendo poi di proseguire a piedi. Transito consentito, invece, con moto e motorini. E la circolazione veicolare era già stata interdetta, in ogni caso, fino alle 21 in via Martiri della resistenza. Provvedimenti che sono stati definiti proprio per l’impossibilità di consentire la sosta di un eccessivo numero di auto a fronte degli spazi disponibili. E ora questa stessa linea di modifiche al traffico e interdizioni verrà applicata anche in occasione del primo maggio e, successivamente, anche nel periodo dal 7 maggio al 7 settembre, sempre con la chiusura del transito dalle 13,30 alle 21 dei giorni prefestivi e dalle 7 alle 21 dei giorni festivi, in viale Martiri della resistenza, nel tratto compreso tra la provinciale per S. Marco ovest e il primo incrocio in direzione campi da tennis.



Tornando alla giornata di ieri, si è rilevata importante anche la scelta della Start di potenziare i collegamenti tra la stazione ferroviaria e il colle San Marco attraverso l’attivazione di uno specifico bus navetta gratuito e anche di integrare gli autobus di linea con delle corse integrative per coprire meglio tutto l’arco della giornata.

