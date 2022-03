Il cibo di strada pronto ad invadere il centro: aprile inizierà all’insegna del gusto

ASCOLI - Per la quinta edizione, il capoluogo piceno sarà di nuovo scenario dello street food. Ad inaugurare il programma di eventi primaverili, agevolato dalla fine delle restrizioni legate al contrasto del covid, sarà la manifestazione “Tiello Streetto”, nel cuore di Ascoli, tra il chiostro di San Francesco e via Ceci.



L’appuntamento avrà luogo dal 1 al 3 aprile e rappresenta sin dal suo esordio un concentrato di street food, musica, intrattenimento e divertimento, costituendo anche l’occasione per confermare il connubio food & fun, mediante la degustazione del meglio proposto dell’universo del cibo da strada internazionale. La kermesse, che torna dopo due anni di assenza, quando fu allestita nel luglio del 2020 nello scenario di piazza Immacolata, sarà ancora una volta ad ingresso gratuito e potrà vantare truck food provenienti da tutta Italia, ciascuno dei quali promotore delle peculiarità culinarie delle regioni italiane e non solo, in un grande spazio caratterizzato da specialità gastronomiche nostrane e da piatti tradizionali internazionali. “Tiello Streetto” permetterà di confermare un’iniziativa ormai consolidata ad Ascoli dove il divertimento “sano” sarà coniugato con le tante peculiarità dello street food.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ascoli, darà modo dopo tanto tempo di vedere organizzata in centro storico una manifestazione da sempre molto amata dalle nuove generazioni. “Tiello Stretto” è un brand che si occupa di organizzare eventi sul tema in tutto la Penisola e nel nome si ispira al classico gesto dell’afferrare con le mani il panino, vero e proprio emblema del cibo da strada: da qui “Tiello Streetto”, ovvero “Tienilo stretto” affinché il ripieno strabordante del panino non cada a terra. Ma non solo. Oltre al significato manifesto, la locuzione ha in sé quello latente, riferito anche al nostro patrimonio gastronomico, frutto di creatività, gusto e passione, che deve essere preservato e promosso in tutta Italia.



«Durante gli eventi, a cui partecipano i migliori truck food, per esaltare i piatti nazionali più caratteristici, il tema food viene inserito in un format vario che comprende artisti, animazione per bambini e altre iniziative a carattere culturale e ricreativo» spiegano gli organizzatori della manifestazione gastronomica, i quali sono certi che la volontà sia quella di fare dell’evento un volano di rilancio per il centro storico e per le sue attività commerciali, duramente colpite dal sisima prima e dal covid adesso, olgtre che dai timori legati alla guerra in Ucraina.

