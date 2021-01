I cantieri sfrattano le auto, pass auto a 10 euro per la sosta a Porta Torricella e Campo Parignano

ASCOLI - La prima novità del 2021, sul fronte della sosta in città, è proprio quella degli abbonamenti speciali per i residenti appena attivati dalla Saba. Permessi mensili di cui potrà usufruire, pagando una somma aggiuntiva, chi abita in centro o nel quartiere di Campo Parignano ed è già titolare del tagliando per sosta e transito anche in Ztl, per parcheggiare rispettivamente a Porta Torricella e all’ex Gil, secondo tariffe e modalità diversificate.

L’obiettivo

Una proposta che la Saba stessa ha deciso di attivare per tamponare l’emergenza parcheggi per la crescente presenza di cantieri, dopo aver risposto negativamente alla richiesta del sindaco Marco Fioravanti di concedere ai residenti del centro la sosta gratis sulle strisce blu dalle 18 alle 9 della mattina seguente. Si tratta di abbonamenti da 10 euro mensili per consentire a chi abita in centro di sostare a Porta Torricella tutti i giorni feriali dalle 18 alle 9 del giorno dopo e per tutta la giornata nelle giornate di sabato e domenica. Mentre per chi risiede a Campo Parignano potrà pagare 20 euro mensili (anziché 30) per lasciare l’auto in sosta tutti i giorni al parcheggio dell’ex Gil. Ovviamente, possono sottoscrivere tali abbonamenti solo i titolari di permesso per residenti e che procedano al rinnovo entro il 28 febbraio al costo di 25 euro all’anno. È chiaro che per garantirsi la sosta nella struttura si dovrà pagare qualcosa in più rispetto alla tariffa annuale del permesso tradizionale.

Gli abbonamenti speciali

Mentre l’Arengo, dopo aver ricevuto il no della Saba alla proposta di concedere una fascia oraria gratuita per la sosta dei residenti in centro sugli stalli blu a fronte del problema cantieri, si è mosso andando a recuperare qualche decina di nuovi posti in alcune zone del cuore della città, la Saba ha deciso di attivare due nuove tipologie di abbonamenti mensili riservate a chi è già titolare di un permesso “R”. Un’iniziativa che nasce dopo la decisione del sindaco Fioravanti di stoppare l’eventuale aumento del costo dei permessi, lasciandolo a 25 euro annui. La società che gestisce i parcheggi ha, di fatto, deciso di proporre, ai residenti che andranno a rinnovare l’autorizzazione per la sosta entro la fine di febbraio (termine ultimo è il giorno 28 del mese), due speciali abbonamenti differenziati in base alla zona di residenza.

Le due tipologie

Per i possessori di permessi relativi alle Ztl 1,2 e 3, ovvero per il centro storico, c’è la possibilità di poter sostare pagando 10 euro per un mese, con possibili rinnovi, nel parcheggio di Porta Torricella con le seguenti modalità: tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 9 della mattinata seguente ed il sabato e domenica per l’intera giornata. Per i titolari di permesso Ztl 4, per la zona di Campo Parignano, c’è invece un abbonamento da 20 euro mensili (anziché 30 euro come per i non residenti) per poter parcheggiare tutti i giorni e per l’intera giornata all’ex Gil. Ora si tratta di capire se i diretti interessati, ovvero i residenti di entrambe le zone, reputeranno conveniente spendere comunque di più per garantirsi un posteggio in questa fase di emergenza per i cantieri.

