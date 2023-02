Canna fumaria in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco in largo Fabiani

ASCOLI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:50 circa per un incendio di una canna fumaria di un’abitazione in Largo Giuseppe Fabiani. La squadra proveniente dalla Centrale di Ascoli Piceno che è intervenuta ha prontamente circoscritto l’incendio il quale aveva già interessato alcuni elementi strutturali in legno del tetto. Sono ancora in corso le fasi di spegnimento e verifica degli elementi interessati dall’incendio.