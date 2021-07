Cambia il traffico in centro storico, il nuovo percorso degli autobus. Salvi i bus navetta. I percorsi alternativi

ASCOLI - Parte da oggi la mini-rivoluzione dei bus per il trasporto urbano necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in corso Trieste per la rete fognaria previsti dalla Ciip. Dopo una settimana dall’avvio del cantiere, infatti, si rende ora necessario rimodulare le linee dei bus che transitano abitualmente lungo il corso perché ora il transito veicolare sarà consentito solo in direzione sud-nord.



Il tragitto

La Start, su input del presidente Diomedi in stretto raccordo col sindaco Fioravanti e con la pianificazione da parte del direttore Fratalocchi, ha revisionato, dunque, il tragitto di tutte quelle linee – sono complessivamente nove - che necessariamente devono, da oggi e per i prossimi mesi, fare i conti con la nuova regolamentazione della viabilità in centro. Tra le linee che da oggi subiscono modifiche c’è, innanzitutto, la linea 1. In questo caso, le corse provenienti da Monticelli per Porta Romana/Via Trieste effettuano il seguente percorso alternativo: Monticelli,via della Repubblica (Circonvallazione), stadio, via Zeppelle, piazza Giacomini, Porta Cappuccina, Porta Romana, piazza Orlini. Restano inalterate, invece, le corse della linea 1 in partenza da Porta Romana con direzione Monticelli. Per quanto riguarda la linea 3, le corse in partenza da Folignano-Villa Pigna con capolinea a Porta Romana effettuano il seguente percorso alternativo: viale De Gasperi, stadio, via Zeppelle, piazza Giacomini, via Nazario Sauro, Circonvallazione Nord, Porta Romana. Le corse in partenza da Porta Romana direzione Villa Pigna-Folignano, invece, si effettuano regolarmente. Per quanto riguarda la linea 7 (Rosara-piazza Orlini), il percorso alternativo attivato da oggi è: piazza Orlini, via Pretoriana, via delle Rimembranze, Rosara, Salaria, Porta Romana, piazza Orlini. La linea 8a (Porchiano-piazza Giacomini) da oggi effettuerà il capolinea in piazza Giacomini, così come la linea 8b (Vallefiorana-Vallevenere).



I percorsi alternativi

Percorso alternativo, invece, per la linea 9° (Tofare): via Sassari, San Filippo, via Piemonte, stazione ferroviaria, viale De Gasperi. Itinerario rimodulato anche per la linea 9b (Porta Cappuccina): piazza Orlini, corso Trieste, piazza Giacomini, viale Federici, Porta Cappuccina, Porta Romana, piazza Orlini. Nuovo percorso anche per la linea 10 (Castel Trosino): viale De Gasperi, viale Marconi, via Mediterraneo, Castel Trosino, Porta Cartara, Lungo Castellano, viale de Gasperi. Infine, modifiche anche alla linea 14 (Monterocco) che seguirà il seguente percorso: Piazza Orlini, corso Trieste, Piazza Giacomini, viale Federici, Porta Cappuccina, Monterocco, Monteverde, Porta Romana, piazza Orlini. Verrà mantenuto il servizio gratuito di bus navetta, senza alcuna modifica eccetto che per le mattinate di mercoledì e sabato, quando c’è il mercato, con i minibus che transiteranno da corso Mazzini est per poi risalire su corso Trieste con moviere per il transito, quando necessario, a senso alternato.

